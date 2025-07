DECIDIDO: Júri de autor de chacina será em Sorriso

(Foto: Reprodução) – A defesa do réu havia pedido a transferência do julgamento para outra cidade, alegando questões de imparcialidade, mas o pedido foi negado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu manter na comarca de Sorriso o julgamento do homem que confessou ter assassinado uma mulher e suas três filhas, em um crime brutal que ganhou repercussão nacional. A defesa do réu havia pedido a transferência do julgamento para outra cidade, alegando questões de imparcialidade, mas o pedido foi negado.

A chacina ocorreu no dia 17 de maio de 2023. Conforme as investigações, o autor invadiu a residência onde estavam as vítimas e cometeu os assassinatos durante a madrugada. As quatro mortes foram praticadas com uso de arma branca. Após o crime, ele se apresentou à polícia e confessou os homicídios.

A decisão do TJ-MT confirma que o réu será julgado em Sorriso, local onde o crime ocorreu e onde residem as testemunhas e familiares das vítimas. A manutenção do julgamento na cidade também segue os princípios legais que determinam que o júri deve ocorrer no local do fato, salvo impedimentos legais, o que não foi identificado no caso.

O réu é acusado de quatro homicídios qualificados, com agravantes como feminicídio, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. O processo segue em fase de preparação para o Tribunal do Júri, ainda sem data definida para o julgamento.

O caso gerou grande comoção em Mato Grosso e voltou a chamar a atenção para os altos índices de feminicídios no estado, além de reforçar debates sobre a importância de medidas de proteção para mulheres e crianças em situação de risco.

Fonte: Redação/Wendy Oliveira e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/14:13:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...