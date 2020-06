Decreto permite abertura de bares, casas noturnas, shoppings, estádios, academias e igrejas em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Estabelecimentos têm que respeitar o limite de 30% de ocupação da capacidade total do local.

Prefeitura de Parauapebas publicou nesta segunda-feira (15) um decreto que permite abertura de shoppings, bares, casas noturnas, estádios, academias e igrejas durante a pandemia da Covid-19. O município registra 5.793 infectados e 98 mortes pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

De acordo com o decreto, shoppings e galerias podem funcionar exclusivamente no período de 12h às 20h. Fica permitido a realização de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com público reduzido de até 30% da capacidade instalada, respeitando a distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas, o uso de máscara e a obrigatoriedade do fornecimento de alternativas de higiene, como água, sabão ou álcool em gel 70%.

As academias devem funcionar com aulas agendadas com duração de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos para que os alunos não tenham contato. Cada aula deverá acontecer com apenas 10 alunos por vez, com higienização dos equipamentos ao término de cada treino.

Para a especialista em saúde pública Seanne Rodrigues, o relaxamento está acontecendo em um momento em que os casos da doença estão subindo na região.

“Porque os casos ainda continuam subindo. O relaxamento antecipado pode ter um alto custo para o sistema de saúde e para a vida das pessoas” concluiu.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a pandemia da Covid-19 está controlada no município e sem crise nos atendimentos no sistema de saúde local. Bares, casas noturnas e estádios devem funcionar com apenas 30% da capacidade de lotação permitida.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...