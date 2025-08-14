Defesa deixa caso e Hytalo Santos pode ser preso após buscas

Mansão de Hytalo Santos no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, foi alvo de busca e apreensão autorizada pela Justiça. | Divulgação

A casa do influenciador paraibano foi alvo de busca e apreensão; advogados alegam que situação jurídica ficou “insustentável” e deixaram a causa.

Nos bastidores da Justiça, há casos que começam como um simples inquérito e aos poucos tomam proporções capazes de abalar até os mais experientes defensores. No caso do influenciador digital Hytalo Santos, o cenário se agrava a cada novo capítulo, chegando ao ponto de levar seus próprios advogados a deixarem o processo. Uma decisão rara e que acende um alerta sobre o rumo da investigação.

Na manhã da última quarta-feira (13), a Polícia Militar da Paraíba cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do influenciador, localizada no bairro Portal do Sol, em João Pessoa. A ação foi autorizada pela Justiça a pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB). No entanto, o que os agentes encontraram foi uma mansão vazia e com todas as portas fechadas.

De acordo com a administração do condomínio, Hytalo teria saído do local pouco antes da chegada dos policiais, levando consigo diversos equipamentos. O objetivo da operação era apreender celulares, computadores, câmeras, HDs e pendrives, itens considerados essenciais para as investigações e que seriam encaminhados para perícia.

O mandado foi expedido pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. Ele declarou que, se for comprovado que a saída do influenciador configurou tentativa de obstruir o trabalho da Justiça, pode haver a decretação de prisão preventiva. “Estou aguardando o pronunciamento do Ministério Público e se isso for realmente entendido como obstáculo ao trabalho da Justiça, pode até resultar em uma prisão preventiva”, afirmou.

A situação, que já era delicada, ganhou contornos ainda mais graves após o anúncio de que a defesa de Hytalo Santos não seguirá representando o cliente. Durante o Jornal Nacional de quarta-feira, os advogados informaram que vão abandonar a causa, alegando que as circunstâncias do processo se tornaram insustentáveis para a atuação da equipe jurídica.

Na véspera da operação, na terça-feira (12), Hytalo já havia sido alvo de outras medidas judiciais. Entre elas, o bloqueio de suas contas nas redes sociais e a proibição de manter qualquer tipo de contato com adolescentes mencionados no inquérito que investiga sua conduta.

A saída dos advogados reforça o clima de incerteza que envolve o caso e levanta questionamentos sobre os próximos passos da defesa. Sem representação legal, Hytalo precisará buscar novos profissionais para conduzir sua estratégia jurídica em um momento em que as acusações contra ele ganham força e repercussão nacional.

O desfecho ainda é imprevisível, mas especialistas apontam que, diante da gravidade das medidas já adotadas pela Justiça e das possíveis consequências do suposto descumprimento, o caminho para o influenciador tende a ser cada vez mais estreito. Enquanto isso, o caso segue em investigação, e a pressão sobre Hytalo Santos só aumenta.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2025/08:33:08

