Defesa tem até hoje para explicar suposto plano de fuga de Bolsonaro para Argentina

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem até às 20h34, desta sexta-feira (22), para explicar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre um suposto “plano de fuga”, ou seja, pedido de asilo político à Argentina, encontrado pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-presidente. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

A PF indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro nesta quinta-feira (21) formalmente por crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos Poderes constitucionais. Além disso, o relatório aponta que Bolsonaro planejou pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei.

Após as constatações, a Justiça Federal intimou, via WhatsApp, um dos advogados do ex-presidente a dar explicações sobre a conduta de Bolsonaro. Ainda segundo Alexandre de Moares, há evidências de que Bolsonaro desrespeitou restrições impostas pela Corte brasileira e voltou a adotar condutas ilícitas.

Moraes afirma que a PF encontrou evidências de que Bolsonaro teria planejado um plano para deixar o país. “Diante de todo o exposto, intime-se a defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga”, diz trecho da decisão.

