Delegação do Pará estreia com vitórias no segundo bloco dos Jogos da Juventude

Foto:Reprodução | Com apoio do Governo do Estado, atletas iniciam competição nacional em Brasília com bons resultados no futsal, basquete e vôlei de praia

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o segundo bloco da delegação paraense estreou com vitórias nos Jogos da Juventude, em Brasília (DF).

Os resultados positivos vieram nas modalidades femininas de futsal, basquetebol e vôlei de praia, garantindo confiança para a sequência da competição, que segue até 25 de setembro.

Ao todo, o Pará conta com 61 atletas, entre homens e mulheres, distribuídos nas modalidades de basquetebol, futsal, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). O evento, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), reúne cerca de 4.700 jovens de 14 a 17 anos, representando todos os estados do país.

A atleta Ágatha Fernandez, 15 anos, estreou com vitória no basquete contra o Ceará, por 42 a 33, e comemorou o desempenho coletivo. “Foi um jogo muito difícil e competitivo, mas conseguimos trabalhar bem em equipe e conquistar a vitória. É a minha primeira vez nos Jogos e estou achando incrível, ainda mais jogando contra meninas mais velhas e experientes. É uma oportunidade única”, destacou.

A mãe da atleta, a médica Iê Bentes Fernandez, acompanhou a partida e ressaltou a emoção de ver a filha representando o Estado. “É um prazer enorme acompanhar a Ágatha nessa trajetória. Já são três anos de dedicação ao basquete e vê-la jogar em um evento dessa dimensão é muito gratificante. A equipe fez uma estreia brilhante”, afirmou.

Mocajubense comemora vitória no vôlei de praia

No vôlei de praia, a atleta paraense Ana Carolina, 16 anos, natural de Mocajuba, celebrou o triunfo sobre Roraima por 2 sets a 0. “Estrear vencendo é muito especial. Esse resultado é fruto de muito esforço meu, da minha parceira e do técnico. Vamos seguir em busca da medalha, sempre jogando com dedicação e confiança”, disse.

No futsal feminino, a equipe encerrou o dia com vitória expressiva: 8 a 3 contra Roraima. Já entre os homens, os resultados não foram favoráveis: derrota no basquete para Pernambuco (69 a 52), no vôlei de praia para São Paulo (2 a 1) e no futsal para Roraima (5 a 4).

Na luta olímpica, os paraenses também entraram em ação. O destaque foi Enzo Santos, na categoria até 55kg, que chegou à disputa pelo terceiro lugar, terminando em quarto. A competição segue nesta terça-feira (17) com as lutas masculinas do estilo greco-romano e femininas do estilo livre.

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância da competição para revelar novos talentos. “Os Jogos da Juventude são a maior vitrine do esporte escolar no Brasil, revelando talentos e fortalecendo o futuro do esporte nacional. Ver o Pará conquistando vitórias já na estreia deste segundo bloco mostra o potencial da nossa juventude. O Governo do Pará, por meio da Seel, tem investido cada vez mais para garantir que nossos jovens atletas tenham condições de competir de igual para igual com todo o país”, afirmou.

O terceiro e último bloco da delegação paraense embarca no próximo dia 18, reunindo atletas de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

