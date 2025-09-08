Delegação paraense faz história e conquista 9 medalhas no Sul-Americano de ParaJiu-Jitsu

Foto:Reprodução | Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a delegação paraense de Jiu-Jitsu paralímpico alcançou um feito histórico no último sábado (6), em Salvador (BA), durante o Sul-Americano Oficial de ParaJiu-Jitsu.

Os sete atletas que representaram o Estado conquistaram nove medalhas – quatro de ouro, duas de prata e três de bronze – além do troféu de quarto lugar geral da competição. O desempenho garantiu também a classificação para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da JJIF 2025, marcado para novembro, em Bangkok, na Tailândia.

A competição reuniu mais de 200 atletas de todo o Brasil e de países sul-americanos. Foi organizada pela Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA (FBJJMMA) e pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP), com chancela da Ju-Jitsu International Federation (JJIF) e da World Parajiu Jitsu Federation (WPJJF).

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou o trabalho desenvolvido pelo governo estadual em prol da valorização do paradesporto.

“O esporte paralímpico paraense vive um momento histórico. Esses atletas são exemplo de superação e representam o Pará com muita garra. O Governo do Estado tem investido na inclusão e no fortalecimento do paradesporto, garantindo que nossos atletas tenham as condições necessárias para competir em igualdade de oportunidades e alcançar grandes conquistas”, afirmou o gestor.

O presidente da Federação Paraense de Lutas e Paradesportos (FPLP), Dio Bastos, também celebrou a conquista e ressaltou a importância do apoio estadual.

“Com menos de um ano de trabalho dedicado pela FPLP, a nossa equipe voltou com um resultado extraordinário. Esse feito é fruto de talento, dedicação e espírito coletivo. E o que me deixa mais honrado é saber que tivemos apoio integral do Governo do Estado, por meio da Seel, além da estrutura da Usina da Paz do Icuí, que foi fundamental para essa conquista”, destacou.

Fonte: Agência Pará

