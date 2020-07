Delegado da PF é o novo secretário de Saúde do Governo do Pará

(Foto:Reprodução) – Após ter quebra de sigilos bancário e fiscal decretado pelo Tribunal de Justiça do Pará, Alberto Beltrame foi desligado do cargo de secretário de Saúde do Estado na quarta-feira, 1º. O delegado federal Rômulo Rodovalho Gomes foi convidado pelo governador Helder Barbalho para assumir a secretaria.

Alberto e mais seis servidores estaduais estão sendo investigados em uma ação de improbidade administrativa protocolada pelo Ministério Público.

Segundo o Tribunal de Justiça do Pará, as medidas foram determinadas em uma ação que apura a compra sem licitação de mais de 1 milhão de garrafas pet vazias para envasamento de álcool 70%. O valor da compra foi de R$ 1,7 milhão. De acordo com o MP, o valor da aquisição está acima do preço de mercado.

Com a decisão do magistrado, a Receita Federal e o Banco Central deverão enviar “toda a documentação concernente à evolução patrimonial dos réus”.

Duas empresas envolvidas na compra também são investigadas.

Segundo a secretaria de Saúde do Pará, o processo de aquisição das garrafas está regular. De acordo com a pasta, o preço unitário de R$ 1,50 está abaixo da tabela de referência no site da transparência do Ministério da Economia, que varia entre R$ 2,85 e R$ 3,99.

