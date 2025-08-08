Delegado da PF fala sobre operação contra garimpo ilegal em São Félix do Xingu no Pará
Delegado da PF fala sobre operação contra garimpo ilegal em São Félix do Xingu. (Foto: Reprodução / Polícia Federal)
O delegado da Polícia Federal, Hugo Lisita, afirmou que a Operação Cupim de Aço, deflagrada nesta sexta-feira (08/08), tem como foco o combate ao financiamento de garimpos ilegais no entorno da Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu (PA).
Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no Pará e no Tocantins. Itens como mídias digitais, veículos, armas, joias e outros materiais relevantes foram apreendidos. Um dos alvos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma em Campos Lindos (TO).
A investigação teve início a partir de imagens de satélite que apontaram degradação ambiental na região. Em maio de 2024, já havia sido identificada a existência de garimpo ilegal de cassiterita em atividade.
A nova operação ocorre após a Operação Aurum Protectio, realizada em julho de 2024, quando seis garimpos ilegais foram fechados na mesma área, e maquinário foi inutilizado. Na ocasião, trabalhadores foram encontrados em condições precárias, mas não foi configurado o crime de trabalho análogo à escravidão. Os responsáveis foram identificados e respondem por crimes ambientais e usurpação de bens da União.
As investigações continuam para dimensionar o impacto ambiental e identificar todos os envolvidos.
Fonte: Smart Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/13:38:14
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com