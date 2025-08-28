Delegado e Subprefeito de Castelo dos Sonhos garante permanência de madeira apreendida na comunidade

Foto: Reprodução | Nos dias 27 e 28 de agosto de 2025, uma operação do Ibama em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira (PA), resultou na interdição de uma serraria e na apreensão de grande quantidade de madeira irregular. Parte desse material já estava destinada à Prefeitura de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, conforme ocorreu em apreensões anteriores.

No entanto, graças à intervenção do Sr. Francimar, Delegado e Subprefeito de Castelo dos Sonhos, uma parcela significativa da madeira beneficiada e das toras apreendidas permanecerá na comunidade. A destinação será voltada a obras de interesse público, como construção de pontes, escolas e melhorias em assentamentos da região, incluindo o Assentamento Brasília.

Vídeos e imagens divulgados nas redes sociais mostram caminhões com o emblema da Prefeitura de Guarantã do Norte prontos para levar a carga. Contudo, a atuação das autoridades locais impediu que todo o material seguisse viagem pela BR-163 rumo ao Mato Grosso.

