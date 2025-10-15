Delegado fica em fogo cruzado entre faccionado do PCC e agentes

Foto: Reprodução | Imagens mostram o momento em que os disparos atingem a parede, enquanto o delegado e os agentes tentam conter o membro da facção, que morreu

Um faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC) morreu após trocar tiros com agentes do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e de outras unidades da Polícia Civil do Piauí.

O confronto ocorreu na manhã desta quarta-feira (15/10), durante uma operação em Água Branca (PI). A ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa.

Segundo a Polícia Civil, assim que os agentes entraram na casa de um dos investigados, foram recebidos a tiros de uma arma semelhante a um fuzil. Imagens registradas no local mostram o momento em que os disparos atingem a parede, enquanto os policiais se abrigam e tentam conter o criminoso.

Durante o tiroteio, o suspeito foi baleado, socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado da Draco, Charles Pessoa, os agentes encontraram na residência uma grande quantidade de drogas, uma arma de fogo e vários celulares. Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia.

VEJA VÍDEO:

