Delegado: Filhos de mulher morta a facadas no MT entraram em luta corporal com padrasto para tentar salvar a mãe

Os filhos de Gabriella da Fonseca Moura, 36 anos, presenciaram o momento em que o ex-companheiro dela, Rafael Rodrigues, 32, atacou a mãe a facadas. Na tentativa de defender a mãe, os adolescentes entraram em luta corporal com o agressor para tentar salvar a mãe, mas não conseguiram impedir o crime. O feminicídio ocorreu na noite dessa terça-feira (14), dentro da casa da vítima, na cidade de Nova Lacerda (a 542 km de Cuiabá).

Segundo o delegado Mateus Reiners, responsável pela investigação, Rafael invadiu a casa pelos fundos. No local estavam a vítima e os dois filhos dela, um adolescente de 14 anos e uma jovem de 19 anos.

Rafael estava com uma corda, que pretendia usar para amarrar os jovens, além da faca que utilizou para matar Gabriella.

No local, ele desferiu dois golpes contra a vítima. A vítima e os filhos dela entraram em luta corporal com o agressor, que foi ferido também.

Após a luta corporal com os filhos, o agressor fugiu, mas foi encontrado pouco depois e levado para um hospital em Pontes e Lacerda, onde foi atendido e segue hospitalizado. Ele permanece sob custódia da polícia.

O delegado também afirmou que existem registros de discussões passadas entre a vítima e o agressor, mas não houve nenhum pedido de medida protetiva.

O crime

Gabriella da Fonseca Moura, 36 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro da vítima, identificado como Rafael Rodrigues, 32 anos, na noite dessa terça-feira (14), dentro de casa, na cidade de Nova Lacerda (a 542 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe foi acionada por volta das 20h para atender a ocorrência. Uma equipe do Pronto-Atendimento da cidade também foi acionada, esteve no local. Na casa, as equipes encontraram a vítima caída com diversos ferimentos de faca pelo corpo. A equipe médica constatou a morte de Gabriella.

Testemunhas contaram que ouviram uma discussão e na sequência ouviram gritos vindo da casa. Eles também relataram que viram o homem, aparentemente ferido, deixando a cena do crime.

O homem, que tinha um ferimento no tórax, pediu socorro em uma casa. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da cidade. Rafael está internado sob custódia da polícia. A filha da vítima relatou que o casal já estava separado e não morava mais na mesma casa. Ela também contou que o homem ameaçava constantemente a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/11:35:57

