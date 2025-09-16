Delegado inimigo número 1 do PCC é morto a tiros de fuzil ; Veja o vídeo

Foto: Reprodução | Ruy Ferraz Fontes comandou prisões de integrantes da facção PCC; vídeo mostra carro sendo perseguido

O ex-delegado-geral de SP, Ruy Ferraz Fontes, atual secretário de Administração de Praia Grande, no litoral paulista, foi executado a tiros de fuzil nesta segunda-feira (15), após perseguição cinematográfica no trânsito. O carro do policial capotou e foi atingido por dois ônibus. Na sequência, os matadores saem de outro carro e executam o delegado.

Ruy Fontes foi delegado-geral de São Paulo entre 2019 e 2022 e era uma espécie de algoz do PCC. Ele comandou divisões como DEIC, DENARC e Homicídios, além de dirigir o Decap.

O caso aconteceu na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, por volta das 18h, no bairro Nova Mirim, perto do Fórum.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:44:58

