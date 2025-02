Foto: Reprodução | O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (27), por volta das 19h30.

Na noite da última quinta-feira 27 de fevereiro de 2025, por volta das 19h30, o delegado Pedro Victor, diretor da 19ª Seccional Urbana de Itaituba, sudoeste do Pará, presenciou e interrompeu uma cena de violência doméstica enquanto retornava do trabalho. O caso ocorreu no bairro Buriti, quando o policial ouviu gritos de socorro vindos de uma residência e decidiu agir imediatamente.

Ao se aproximar do local, o delegado flagrou um homem agredindo a companheira, que estava no chão, pedindo ajuda. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que Pedro Victor atravessa a rua, olha por debaixo do portão e entra na casa para intervir. O suspeito, que estava em cima da vítima, foi rendido pelo policial, evitando que a situação se agravasse.

O agressor foi preso em flagrante por lesão corporal, enquadrado na Lei Maria da Penha. A vítima teve lesões leves, conforme registrado no boletim de ocorrência. O caso reforça a importância da denúncia em situações de violência doméstica.

O delegado destacou que Itaituba conta com uma Delegacia Especializada no atendimento a vítimas de violência doméstica e familiar, reforçando o compromisso no combate a esse tipo de crime. A população é incentivada a buscar ajuda em casos de violência, garantindo que os agressores sejam responsabilizados.

Delegado prende homem ao flagrá-lo agredindo namorada no bairro Buriti, em Itaituba (PA) Leia mais https://t.co/aVhcLwqPwX pic.twitter.com/qQQT4b9ip8 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 28, 2025

Vídeo: Plantão 24horas

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/02/2025/16:59:47

