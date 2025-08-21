Dentista é preso suspeito de abusar sexualmente de paciente durante cirurgia em SP

Plantão policial de Jundiaí (SP) — Foto: Divulgação

Mulher estava sob efeito de medicamentos para cirurgia de extração de dois dentes do siso quando teria sido abusada pelo dentista. Após perícia, a polícia confirmou a presença de sêmen na roupa da vítima.

Um dentista foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma paciente durante uma cirurgia em uma clínica no Centro de Jundiaí (SP), nesta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sob efeito de medicamentos para fazer a extração de dois dentes do siso, por isso, chegou a ficar desacordada. A mulher informou aos policiais que, quando despertou, percebeu que o dentista tentou despi-la, encostou a genitália nela e se masturbou.

Neste momento, a mulher se levantou e saiu do consultório chamando pelo marido. Ela acionou a polícia e relatou o ocorrido, destacando que, quando saiu do consultório, o dentista se ofereceu para devolver o dinheiro pago pela consulta, conforme o registro.

O dentista, Henrique Tonelli, alegou à corporação que, antes de iniciar a cirurgia, a paciente estava ciente que realizaria o procedimento sob sedação e que, após o procedimento, apenas tentou limpar o sangue que havia escorrido pelo pescoço dela.

O local foi isolado para perícia e diversos materiais foram apreendidos. A equipe também examinou as roupas da vítima, confirmando a presença de sêmen em sua blusa.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário para passar por atendimento médico e o dentista foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, sendo levado para o Plantão Policial da cidade.

A TV TEM tentou contato com a defesa de Henrique, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Em nota enviada à TV TEM, o Conselho Regional de Odontologia informou que ainda não há nenhuma denúncia desse tipo contra o dentista. Também disse que enviou um ofício para a Polícia Civil e que, se o crime for comprovado, poderá instaurar um inquérito ético profissional.

