Depoimentos inéditos mostram como PCC ameaçava empresários para lavar dinheiro do crime

Empresários relatam ao Fantástico que foram ameaçados pelo PCC para lavar dinheiro do crime — Foto: Reprodução/TV Globo

Empresários relatam que foram obrigados a vender negócios sob ameaças de morte. A organização usava motéis, postos de combustível e jogos de azar para movimentar bilhões de reais de forma ilícita.

O Fantástico exibiu depoimentos de empresários ameaçados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar dinheiro do crime. A organização usava motéis, postos de combustível e jogos de azar para movimentar bilhões de reais de forma ilícita.

As declarações das vítimas expõem intimidações, fraudes e violência. Empresários relatam que foram obrigados a vender negócios sob ameaças de morte. Os nomes dos empresários não foram revelados na reportagem para garantir a segurança deles.

Um deles tinha um posto de combustível, estava precisando de dinheiro e recebeu uma proposta de compra. Mas ele não sabia que os supostos compradores eram ligados ao crime e que nunca lhe dariam o valor prometido.

Ele contou que, ao tentar desfazer o contrato, passou a ser intimidado.

“Ele começou a falar: ‘É, tem pai matando o filho por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Se mata muito fácil por causa de dinheiro’”, relatou.

A quadrilha manteve o posto em seu nome e passou a vender combustível adulterado, deixando-o como responsável legal.

“Elas eram vítimas até duas vezes. Primeiro, porque não recebiam e, depois, num segundo momento, porque passavam a responder inclusive pelos crimes praticados pela organização criminosa”, diz o promotor de Justiça Sílvio Loubeh.

Outro dono de posto relatou situação parecida. Ele vendeu o estabelecimento em 2018.

“Você vai vender o posto por bem ou por mal”, teria ouvido de um dos criminosos.

Ele diz que teve sua assinatura falsificada para novos contratos e que hoje ainda negocia com bancos para tentar quitar dívidas feitas pela quadrilha.

Durante o depoimento, ele reconheceu os responsáveis pelo golpe.

“Em princípio, Alexandre Leal, que foi a pessoa que veio comprar o estabelecimento. E eu sei que, posteriormente, ele repassou para essa pessoa que se chamava Wilson, e chamavam ele de Wilsinho”, conta.

Wilsinho, segundo o Ministério Público, é Wilson Pereira Júnior, que comprava os postos em sociedade com o empresário Flávio Silvério Siqueira, apontado como o principal beneficiário do esquema.

O advogado de Flávio Silvério Siqueira disse que seu cliente “não tem contato com ninguém do PCC” e que “o PCC mexe com crime e não com motéis ou qualquer outra empresa”.

O advogado de Wilson Pereira Júnior afirmou que o seu cliente “não foi formalmente citado no processo” e que “qualquer esclarecimento será prestado às autoridades”.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Alexandre Leal.

Enquanto as investigações continuam, as vítimas tentam reconstruir a vida.

Outra disse: “Eu sabia que ia dançar financeiramente, que não ia ter mais vida pra nada. Mas pelo menos eu toco minha vida”.

A investigação

A investigação é do Ministério Público e da Receita Federal. Segundo os órgãos, trata-se de um “esquema sofisticado, societário e financeiro” para acobertar crimes.

Os promotores afirmam que a quadrilha controlava centenas de negócios. Entre eles, 267 postos de combustível e 60 motéis no estado de São Paulo.

Em quatro anos, as empresas ligadas ao grupo movimentaram cerca de R$ 6 bilhões.

Segundo um dos investigadores, motéis são propícios para lavar dinheiro porque é mais difícil fazer o controle da entrada e saída de clientes, o que facilita a maquiagem das receitas.

O esquema usava fintechs (instituições financeiras digitais) para centralizar o dinheiro ilícito.

A principal delas era a BK Bank, que, de acordo com os investigadores, recebia transferências milionárias dos postos e motéis.

A defesa da BK Bank diz que a instituição é regulada e autorizada pelo Banco Central e nega envolvimento com os investigados.

Ao sair da fintech, o dinheiro era usado para comprar itens de luxo para os criminosos.

Fonte: Redação g1, Fantástico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/15:24:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...