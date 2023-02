Deputado Chicão é reeleito presidente da Alepa pela maioria dos votos

A votação foi realizada no início da tarde desta quarta-feira (1º) durante Sessão Preparatória – (Foto:Reprodução) .

O deputado estadual Francisco da Chagas Melo, o Chicão, do MDB, foi reeleito para mais um mandato à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Pará.

A votação ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 1, durante a segunda Sessão Preparatória, realizada na manhã desta quarta-feira (1⁰), após a posse dos 41 deputados estaduais. O parlamentar recebeu 40 votos favoráveis e apenas um voto em branco.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2023/205 está empossada, após eleição ocorrida durante a Segunda Sessão Preparatória. Luth Rebelo (PP) e Gustavo Seffer (PSD) foram eleitos 1⁰ e 2⁰ vice-presidentes. Cilene Couto (PSDB) é a 1ª secretária. Elias Santiago (PT), Adriano Coelho (PDT) e Aveilton Souza (PL) ocupam os cargos de 2⁰, 3⁰ e 4⁰ secretários.

O governador Helder Barbalho (MDB) esteve presente na solenidade, além da vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, membros do Secretariado e autoridades. Nesta quinta-feira (02) será realizada a sessão especial com a leitura da mensagem do governador, às 9h.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) trocou cerca de metade de seus 41 ocupantes com a abertura da nova legislatura e quando assumem os eleitos em 2 de outubro de 2021.

Apuradas todas as urnas, ficou em 46,3% a renovação do quadro parlamentar para a próxima legislatura, que será de número 61, em função no novo Regimento Interno, aprovado no ano passado e que determina a mudança da metodologia de contagem das legislaturas.

Até o momento, apenas cinco não fazem parte da base de apoio do governador reeleito na mesma data, Helder Barbalho (MDB), e que compõem as bancadas do PL, PSC e PSOL. Ele abre os trabalhos da casa apresentando hoje, durante ato solene, a tradicional mensagem do Executivo ao Legislativo, lida pelo governador a cada início de ano.

O cenário não é muito diferente do de 2018, quando o governador então eleito para o primeiro mandato também contava com mais de 30 aliados no Legislativo Estadual.

Uma mudança no secretariado estadual de governo anunciada ontem deve provocar mudança na composição da casa nos próximos dias. Com o anúncio do deputado estadual reeleito, Igor Normando (Podemos), para assumir a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), ele assume a vaga na Alepa, mas deve em seguida se licenciar do cargo para assumir como secretário.

Em seu lugar, deve entrar o suplente Francisco Torres de Paula Filho, o “Torrinho”, também do Podemos. Ele é pecuarista natural do Rio Grande do Norte, tem 54 anos, e nunca havia concorrido a uma eleição antes. (Com informações do Diário do Pará).

