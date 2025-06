Deputado Dirceu destaca avanços em políticas de fomento à agricultura familiar em Conceição do Araguaia

(Foto: Reprodução) – De acordo com o deputado, novas ações estão previstas para o município, incluindo linhas específicas de crédito para habitação rural, fomento para mulheres e jovens do campo, apoio a projetos de floresta produtiva, além da regularização fundiária com a entrega de títulos definitivos aos assentados

Mais de 900 famílias de assentamentos rurais em Conceição do Araguaia estão sendo beneficiadas com recursos de fomento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), voltados ao incentivo à produção da agricultura familiar no município. A informação foi anunciada pelo deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), que tem atuado na articulação das políticas públicas federais voltadas ao campo no sul do Pará.

Os recursos fazem parte de uma política do governo federal que, em parceria com parlamentares e lideranças estaduais, busca fortalecer as cadeias produtivas rurais e ampliar a capacidade de subsistência e renda dos pequenos produtores. A iniciativa reconhece o papel da agricultura familiar como responsável por grande parte dos alimentos consumidos pela população brasileira.

De acordo com o deputado, novas ações estão previstas para o município, incluindo linhas específicas de crédito para habitação rural, fomento para mulheres e jovens do campo, apoio a projetos de floresta produtiva, além da regularização fundiária com a entrega de títulos definitivos aos assentados.

As ações integram o conjunto de medidas do programa “União e Reconstrução”, coordenado pelo governo federal, com o objetivo de garantir investimentos estruturantes em áreas historicamente afetadas pela ausência de políticas públicas continuadas. Dirceu Ten Caten reafirma o compromisso de seu mandato com o desenvolvimento dos territórios rurais e com a execução de ações integradas ao lado do presidente Lula.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/15:35:59

