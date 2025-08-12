Deputado Dirceu Ten Caten é cotado para vice-governador no Pará

(Foto: Deputado Dirceu Ten Caten (PT)) – Natural de Marabá, Dirceu construiu sua trajetória política voltada para a elaboração e defesa de projetos ligados à mobilidade, saúde e educação.

O deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), atual líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), tem seu nome cogitado para compor como candidato a vice-governador nas eleições estaduais em 2026.

Natural de Redenção, Dirceu construiu sua trajetória política voltada para a elaboração e defesa de projetos ligados à mobilidade, saúde e educação. Entre as propostas que marcaram sua atuação estão o programa CNH Pai D’Égua, o Hospital Estadual da Mulher e a criação das universidades UEOPA e UESSPA.

Nos últimos anos, o parlamentar também esteve à frente de articulações políticas dentro e fora do partido, participando de agendas regionais e discussões sobre políticas públicas para diferentes áreas. O nome de Dirceu tem sido citado em plenárias e reuniões partidárias como possível integrante de uma chapa majoritária, caso o PT participe da composição para o próximo pleito.

O cenário eleitoral ainda está em fase de articulação, e as definições sobre candidaturas devem ocorrer nos próximos meses.

