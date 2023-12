Deputado do PT dá tapa em colega em sessão com Lula na Câmara; Assista

Deputado Washington Quaquá, do PT, filmava parlamentares de oposição quando Messias Donato tentou tomar seu celular.

Vice-presidente nacional do PT, o deputado Washington Quaquá deu um tapa no rosto de Messias Donato (Republicanos-ES) nesta quarta-feira (20/12). O incidente aconteceu no plenário da Câmara, com a presença do presidente Lula. Os parlamentares participavam de sessão conjunta do Congresso para votação da reforma tributária.

Um vídeo mostra o momento em que Quaquá atinge o rosto de Donato. Parlamentares da oposição gritavam em coro, para o presidente, a frase “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. Quaquá se aproxima do grupo com um celular na mão esquerda, filmando os parlamentares.

“Vou representar na Comissão de Ética. Você é um viadinho, rapaz”, diz o petista ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Nesse momento, Messias Donato tenta tomar o telefone da mão de Quaquá. Em resposta, o petista desfere um golpe com a mão direita no rosto do parlamentar do Republicanos.

Irritado, Quaquá se dirige a Donato. “Vai tomar no c*. Vai tomar no c*”, grita o vice-presidente do PT. Outros deputados da oposição, como Gustavo Gayer, empurram Quaquá, que se afasta ainda gritando.

Washington Quaquá confirmou o tapa. “Estavam xingando o Lula e quebrando o decoro e o regimento. A autoridade máxima do país na Câmara, e eles dirigindo xingamentos. Falaram que somos todos ladrões, e eu chamei o Nikolas de viadinho. Aí o Donato tentou tirar meu celular, me empurrou e eu dei um tapa na cara dele. Se fizer de novo, toma outro de novo”.

ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM DO FOLHA AQUI.

