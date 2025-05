Deputado Éder Mauro cobra investigações imparciais da Polícia Federal sobre fraudes no INSS

Foto:Reprodução | Parlamentar questionou atuação do governo federal e apontou possível envolvimento de dirigentes sindicais ligados ao presidente Lula

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados se reuniu nesta quarta-feira (28) para debater denúncias envolvendo as fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O primeiro convite foi direcionado ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que indicou o diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para cumprir a agenda. No entanto, Andrei foi substituído pelo delegado da PF, Carlos Henrique Oliveira, que respondeu aos questionamentos dos parlamentares sobre as investigações em curso.

Durante a sessão, o deputado federal Éder Mauro (PL-PA), que integrou a Polícia Civil por 30 anos, fez duras críticas à condução das investigações. “Vivi 30 anos fazendo polícia, nas ruas, usava a inteligência da polícia para tirar os criminosos das ruas e fazer o trabalho. Eu votei pela Polícia Federal para que ela tivesse autonomia de investigação.

Me senti orgulhoso quando vi a operação Lava Jato, hoje esse trabalho foi jogado no lixo pelo sistema que aí está”, afirmou o parlamentar, em referência ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Éder Mauro também fez um alerta sobre a gravidade das fraudes apontadas no sistema previdenciário, que já somam R$ 6,3 bilhões em descontos indevidos e mais de R$ 90 bilhões relacionados a seguros e empréstimos.

“Falo do roubo descarado e covarde que está sendo feito no INSS. É gigante, mas principalmente cruel com as vítimas: trabalhadores que passaram a vida toda sustentando suas famílias, saindo de madrugada para trabalhar”, detalhou.

O deputado ainda criticou a ausência de parlamentares da esquerda na sessão e afirmou que o avanço da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pode revelar nomes de políticos envolvidos nas fraudes. “Não posso admitir que não tenha nenhum deputado da esquerda aqui. Eles têm um pavor de falar sobre INSS. Se fizerem andar a CPI, vamos chegar nos nomes de políticos envolvidos nesse roubo”, afirmou.

Éder Mauro também levantou suspeitas sobre a atuação de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi).

O deputado questionou se o Frei Chico está sendo investigado. “Quero crer que não existe nenhuma intervenção para que eles sejam investigados. É verdade que parentes de ministros estão advogando para esses bandidos? Isso é do conhecimento?”, instigou o parlamentar.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

