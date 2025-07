Deputados do Pará organizam ato nacional ‘Fora Lula, Fora Moraes’ em Belém

Apoiadores de Bolsonaro organizam até com o tema “Fora Lula, Fora Moraes” (Ueslei Marcelino/Reuters)

Ato será realizado no domingo, 3 de agosto.

Congressistas aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão organizando uma manifestações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o próximo domingo, 3 de outubro. Haverá mobilização em várias cidades do país. Em Belém, o ato, que tem como tema “Fora Lula, Fora Moraes”, deve iniciar às 8h, com concentração na Escadinha da Estação das Docas.

Parlamentares paraenses que fazem oposição ao governo Lula estão convocando apoiadores pelas redes sociais. “Vamos estar juntos pelas injustiças que estão acontecendo no nosso país”, disse o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), em vídeo publicado aos seus seguidores. “Seguimos firmes e fortes pela liberdade de um povo”, acrescentou a vereadora de Belém, Ágatha Barra (PL), ao lado de Mauro.

Na publicação, os dois pedem que os apoiadores levem bandeira e vistam verde e amarelo. “Vamos mostrar a força de quem não se cala diante dos absurdos que estão acontecendo no nosso país”, diz a legenda.

O deputado estadual Rogério Barra também anunciou a manifestação em suas redes sociais: “É hora de mostrar a força de quem ama o Brasil e defende a democracia, liberdade e justiça”.

