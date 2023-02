Deputados estaduais eleitos no Pará tomam posse em sessão na Alepa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na composição da Mesa deve ser assegurada, a representação proporcional dos partidos. A escolha dos nomes também obedece ao estatuto de cada partido. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Igor Normando (Podemos) foi anunciado como titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). No lugar dele, deve assumir Torrinho (Podemos), de São Félix do Xingu, terceiro candidato mais votado do partido.

Tomaram posse, nesta quarta-feira (1º), os 41 deputados eleitos no Pará nas eleições de outubro de 2022 durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém.

