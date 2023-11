Desabamento em mina de ouro mata 14 garimpeiros no Suriname; veja vídeo

Como as equipes de resgate do governo demoraram para chegar, os corpos foram retirados por outros garimpeiros.

VEJA VÍDEO AQUI.

No Suriname, 14 pessoas morreram soterradas dentro de um túnel usado por garimpeiros. O colapso da estrutura aconteceu em uma mina que pertence a uma empresa do país controlada por uma empresa chinesa, a Zijin Mining, de acordo com autoridades do governo do Suriname.

Como as equipes de resgate do governo demoraram para chegar, os corpos foram retirados por outros garimpeiros, segundo o centro de coordenação para gerenciamento de desastres do país.

Uma equipe de busca vai procurar mais corpos que podem estar soterrados no lugar.

O presidente do Suriname, Chan Santokhi, decretou luto nacional por causa das mortes.

Mina de ouro

A empresa dona da mina é a Rosebel Gold Mines, que foi adquirida pela companhia chinesa Zijin em fevereiro deste ano. A Rosebel afirmou que lamente as mortes e que tentou retirar os garimpeiros do local.

A Rosebel afirma que já conversa com o governo do Suriname há tempos e que já tinha dito que havia riscos para as pessoas no local.

Antes de ser vendida para os chineses, a Rosebel era de um grupo canadense, a mineradora Iamgold Corp. Essa companhia canadense vendeu a Rosebel depois de um confronto entre garimpeiros e a polícia.

Fonte: G1 /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/09:09:31

