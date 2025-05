Desafio acaba em morte em Uruará (PA)

Foto:Reprodução | Braz Neves, 36 anos, morreu afogado em um balneário na cidade de Uruará, sudoeste do Pará, enquanto participava de disputa de fôlego.

A tragédia aconteceu na tarde de domingo (18), no travessão km 170 norte, cerca de 10 quilômetros distante da sede do município. A vítima foi retirada da água por populares que tentaram reanimá-la, mas não obtiveram sucesso.

De acordo com testemunhas, o homem participava de um desafio com outros banhistas para ver quem conseguiria permanecer mais tempo debaixo d’água. Braz foi encontrado desacordado no fundo, de uma das piscinas do local.

Populares acionaram o SAMU, mas quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem vida. O corpo de Braz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Altamira e, posteriormente, seguirá para Campos Sales, no estado do Ceará, onde será sepultado.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2025/19:51:26

