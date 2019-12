Desaparecido há 4 dias, comerciante é encontrado morto na estrada do Maguari, em Ananindeua, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O veículo foi encontrado às 16h30 de sábado e tinha sinais de arrombamento. O vidro do lado do motorista estava quebrado, o que fez o alarme disparar e chamar a atenção de moradores.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Seccional da Cidade Nova, de Polícia Civil, no domingo. Segundo o relato, a vítima dirigia um carro azul, quando saiu da loja de materiais de construção, que administra no Distrito Industrial, para ir jogar futebol e ficou sem comunicação desde então.

Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em um apartamento, localizado na estrada do Maguari, nas proximidades de um posto de gasolina. Moradores disseram aos policiais que sentiram forte odor vindo do imóvel que, segundo a PM, pertence à família do empresário.

You May Also Like