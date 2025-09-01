Desaparecido há cinco dias, barbeiro de Marabá é achado vivo e amarrado no Maranhão

Foto:Reprodução | Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o desaparecimento.

O desaparecimento do barbeiro Gilson da Silva Pereira, de Marabá, teve um novo desfecho neste sábado (30/8). Ele foi encontrado amarrado e encaminhado a um hospital em Imperatriz, no Maranhão, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, Gilson está em recuperação na casa de familiares.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o desaparecimento. Um colega de trabalho informou, por meio de mensagens em aplicativo, que o barbeiro foi localizado com vida.

Gilson havia desaparecido na última segunda-feira (25/8), sendo visto pela última vez em frente à barbearia no núcleo Nova Marabá. Seu veículo foi encontrado abandonado no estado do Tocantins, um dia após o sumiço.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer os fatos. O desaparecimento de Gilson Pereira continua “estranho” e cheio de narrativas mirabolantes nas redes sociais.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

Curtir isso: Curtir Carregando...