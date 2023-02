Desaparecido há três dias, primos são encontrados mortos em meio à vegetação em Novo Progresso

Os primos Ailton Nunes Ferreira Mattos de 20 e Luan Ferreira Mattos de 21 anos, estavam desaparecidos desde último sábado, 25 de fevereiro em Novo Progresso. (Fotos: Reprodução e Arquivo pessoal).

Dois corpos encontrados na tarde desta terça-feira, 28 de fevereiro, em uma vegetação com matagal, nas proximidades do Bairro Setor Industrial, indica que seja os corpos dos dois primos desaparecidos.

Populares sentiram mau cheiro, encontraram os dois corpos em decomposição e chamaram a polícia.

Ainda conforme apurado pela reportagem, vizinhança reconheceu os corpos, sendo dos primos Ailton e Luan, a polícia está no local e fara remoção dos corpos para serem identificados por familiares. A perfuração de armas de fogo. Foi o Pai que relatou o desparecimento para polícia no dia 27/02, e procurou o Jornal Folha do Progresso, para pedir ajuda em encontrar o filho e o sobrinho.

Agora o Pai, confirmou para o Jornal Folha do Progresso, que os corpos são dos desaparecidos (filho e sobrinho).

Os dois estavam em uma residência no bairro Setor Industrial, último contato foi no sábado (25) por volta das 21h00min, depois disto nunca mais foram vistos.

O pai, Anelito Ferreira Mattos, relatou para polícia que estava na área rural, que no sábado, dia 25 de fevereiro, por volta das 21h00min, o filho ligou perguntando se havia dado certo a fazenda, para o rapaz assinar o documento da casa, após este contado nunca mais foi visto.

No domingo, dia 26, o pai foi até a residência, encontrou a importância de R$ 100 (cem reais ) sobre a bancada, saiu para procurá-los e não foram encontrados.

As causas da morte não foram informadas.

A polícia investiga o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 28/02/2023/17:41:43

