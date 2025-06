Desaparecimento em Parauapebas, no Pará termina em prisão e descoberta macabra

Foto: Reprodução | Corpo foi encontrado em área rural e veículo da vítima estava abandonado; Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis cúmplices.

O que começou como uma ocorrência de desaparecimento terminou de forma trágica em Parauapebas, no sudeste do Pará. Na manhã desta segunda-feira (2), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional Urbana, prendeu três pessoas em flagrante, suspeitas de participação direta no homicídio de Domingos Pereira Rodrigues, que estava desaparecido desde o último dia 27 de maio.

Leia mais – Mistério e tristeza: corpo de idoso desaparecido é encontrado em decomposição na zona rural de Parauapebas

Segundo as autoridades, o corpo da vítima foi localizado no dia 30 de maio, já em estado de decomposição, em uma zona rural do município. No mesmo local, foi possível confirmar a identidade de Domingos, que havia saído de casa conduzindo seu veículo, um Toyota Corolla, no dia do desaparecimento.

No dia seguinte, 31 de maio, o carro da vítima foi localizado abandonado no Bairro Palmares Sul, também em Parauapebas, e recolhido para a Delegacia, dando mais força às investigações em andamento.

Após diligências ininterruptas, a Polícia Civil prendeu três indivíduos identificados pelas iniciais K.M.B., L.P.S. e J.E.J.B.M., que teriam envolvimento direto no crime. Cada um deles teve sua conduta individualizada, conforme os elementos reunidos até o momento.

As investigações continuam, e a polícia não descarta a participação de outros envolvidos no crime. A prioridade, segundo os investigadores, é elucidar totalmente a motivação e identificar todos os responsáveis pela empreitada criminosa.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/15:49:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...