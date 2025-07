Descaminho – PRF apreende 50 celulares transportados por passageiro de ônibus

Foto:Reprodução | Por volta de 14h de quarta-feira(16), durante fiscalização de rotina a equipe da PRF abordou um ônibus do percurso Santarém – Itaituba.

Na abordagem foi identificado um passageiro, o qual informou que estava transportando 50 aparelhos celulares. Quando questionado sobre a nota fiscal dos aparelhos, disse que não possuía nenhum documento fiscal.

Posteriormente, o abordado apresentou uma nota fiscal dos celulares, no entanto, a nota fiscal estava com quantidade diferente da informada por ele, além de apresentar como destinatário a cidade de Santarém.

Ao realizar os procedimentos de conferência das encomendas, verificou-se que a DANFE, apresentada posteriormente, identificava o transporte de 190 celulares, no entanto, o volume transportado eram de 50 unidades que não condiziam com o declarado.

De acordo com a PRF, ao proceder à abertura das caixas, os agentes identificaram 50 celulares modelo Smart 9 da marca IFINIX 128GB, 8GB RAM. Os produtos não possuíam qualquer comprovação da devida importação.

Foi confeccionado Termo de Apreensão da Polícia Rodoviária Federal, devidamente assinado pelas testemunhas.

“Diante da situação verificada, restou caracterizado o crime descaminho(art. 334 da Lei 2.848/40), sendo a mercadoria apreendida e encaminhada para Receita Federal para procedimentos cabíveis’, informou a PRF.

Fonte:PRF Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/06:47:08

