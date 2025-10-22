Descaso com higiene: mosca é filmada botando ovos em carne exposta em açougue de mercado em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Situação foi flagrada por cliente que alertou o funcionário, mas não houve qualquer reação; casos semelhantes se repetem na cidade.

Mais uma vez, a falta de higiene em estabelecimentos de Novo Progresso vem à tona. Um vídeo enviado ao Jornal Folha do Progresso mostra uma mosca depositando ovos sobre uma carne exposta em uma vitrine de açougue na tarde desta quarta-feira (22).

Na tarde desta quarta-feira (22), Yuri Seben, morador de Novo Progresso e seguidor do Jornal Folha do Progresso, percebeu uma cena revoltante: uma mosca tranquilamente botando ovos em um pedaço de carne exposto na vitrine de um açougue.

Ele contou que tentou espantar o inseto, mas o açougueiro, que presenciou a cena, não tomou nenhuma atitude. “Falei para ele que tinha uma mosca na carne, mas ele só olhou e ficou quieto”, disse Yuri.

Infelizmente, não é o primeiro caso. O site já publicou denúncias semelhantes envolvendo carnes, bolos e outros alimentos contaminados por insetos ou mofo, sem que medidas eficazes fossem tomadas.O flagrante reacende o debate sobre a fiscalização sanitária nos estabelecimentos da cidade, que frequentemente são denunciados por vender produtos estragados ou com presença de insetos e roedores.

Mais surpreendente, é que o episódio aconteceu em um mercado diferente dos habituais alvos de queixas, o que mostra que o problema é mais amplo. Enquanto as autoridades não tomam providências, o Folha do Progresso reforça o alerta: fique atento à higiene dos produtos antes de comprar.

Veja Vídeo:

