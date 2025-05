DESCASO -Motoristas reclamam de fila quilométrica de caminhões de soja no porto de Miritituba ;veja vídeo

Foto: Reprodução | O caso é recorrente e vem desde o inicio da safra em março de 2025.

Motoristas reclamam do descaso em um dos maiores portos do Brasil que recebe grãos, do Mato Grosso no Pá.

Em meio à safra recorde de grãos prevista para este ano, uma longa fila de caminhões se formou nos arredores do Porto de Miritituba, localizado na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. O porto fica à margem do rio Tapajós e é uma das principais vias de escoamento da produção de grãos do Mato Grosso e Pará.

A fila causa transtornos para os motoristas que improvisam a alimentação nos caminhões e a falta de água potável levando ate quatro dias para chegar no porto.

O congestionamento ocorre em um trecho sem pavimento da BR-230, a Transamazônica. Vídeos registrados na terça-feira, 13 de maio de 2025, mostram centenas de carretas enfileiradas ao longo da rodovia. Caminhoneiros relatam congestionamentos na região pelo menos desde o início de março, quando a fila chegou a 3 000 veículos. O descaso com os motoristas que ficam sem alimentação e agua potável, além de cobrança de taxa portuária com atraso para descarregar.

Assista ao vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2025/10:51:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...