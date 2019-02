DESCASO -Professores são obrigados a fazer “faxina” em escola do Estado em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante de tais fatos, é possível perceber que a Educação no Pará está abandonada. Casos como esse jamais deveriam acontecer. É necessário que órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público apure esses fatos, uma vez que alunos estão sendo prejudicados pela má gestão do Governo do estado na Educação.

A menos de um ou dois dias das aulas, que começou no dia 19 de fevereiro, a direção do colégio convocou a comunidade escolar para um mutirão de limpeza. Entre professores, pais e estudantes, faxina e pintura foram feitas pela manhã na instituição, onde estudam cerca de 500 alunos.

No lugar de lápis e borracha, esponja e sabão; no lugar de descaso e indiferença, cidadania. E essa foi a lição para quem esteve na Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindemayer em Novo Progresso.

Nesta semana , uma aluna da escola postou fotos em sua rede social denunciando a falta de limpeza no local. “Essa é a situação da nossa escola. Os professores tem que limpar, pois não tem quem limpe. As pessoas que devem ser responsável pela limpeza ainda não foram contratadas e nos temos que limpar. A escola estava um nojo, quem está limpando são os professores e alunos”, denunciou a estudante.

You May Also Like