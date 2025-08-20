Descubra o feriado que pode render 4 dias seguidos de folga este ano

Foto:Reprodução | Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e oficializado feriado nacional em 21 de dezembro de 2023, cai numa quinta neste ano.

Para quem já estava desanimado com a baixa possibilidade de feriados emendados no segundo semestre de 2025, vem aí uma boa notícia: o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e oficializado feriado nacional em 21 de dezembro de 2023, cai numa quinta neste ano. Para quem conseguir emendar a sexta, 21, o descanso pode se estender até domingo, 23, garantindo quatro dias de folga.

Se a ideia é aproveitar os feriados sem perder a alma cultural, aqui vão combinações possíveis para os paraenses:

• 7 de setembro (domingo) → já emenda direto com Círio de Nazaré em outubro, porque a preparação cultural começa semanas antes. Quem é de Belém sabe que o calendário da cidade gira em torno do Círio.

• 12 de outubro (domingo, Círio + Aparecida) → excelente para uma esticada no interior. Muitos belenenses aproveitam para visitar familiares em municípios vizinhos ou estender o feriado até a quarta-feira seguinte (15/10, dia de Santa Teresa, padroeira de algumas cidades do interior).

• 2 de novembro (domingo, Finados) → cairá emendado com o fim de semana, ótimo para viagens curtas pelo estado, como Mosqueiro, Salinas ou Alter do Chão. Tradição manda visitar o cemitério de manhã e a família à tarde.

• 15 de novembro (sábado) → se somado ao 20 de novembro (quinta, Consciência Negra), rende um “feriadão alongado” para quem negociar uns dois dias de folga no trabalho. Perfeito para quem quer subir o rio e fazer um roteiro cultural-ribeirinho.

• 24 e 25 de dezembro + 31 de dezembro → aí nem precisa de emenda: é temporada de confraternização. No Pará, tradição mesmo é manter o pato no tucupi e a maniçoba na mesa como reis do Natal e do Ano Novo.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/10:33:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...