Desentendimento em área de garimpo deixa um morto e um ferido no interior de Trairão (PA)

Um homicídio e uma tentativa de homicídio foram registrados nesta segunda-feira (12), na região do Garimpo do Tocantins, localizado no distrito de Caracol, no município de Trairão, sudoeste do Pará.

De acordo com informações, por volta das 5h, uma denúncia foi enviada via aplicativo de mensagens relatando a ocorrência do crime nas proximidades da comunidade do Aruri, descendo o Rio Aruri.

Segundo os relatos preliminares, um grupo de pessoas estava reunido no local consumindo bebidas alcoólicas quando ocorreu um desentendimento. Durante o conflito, um dos envolvidos efetuou disparos de arma de fogo, atingindo um homem na região das nádegas. Ferido, ele conseguiu correr até um barraco nas proximidades e avisar seu empregador sobre o ocorrido.

O empregador, então, teria se armado com uma espingarda e seguido pela margem do rio em busca do suspeito. Ainda conforme os relatos, durante o trajeto, ele encontrou o suposto autor do disparo, também portando uma espingarda. Nesse momento, o empregador teria efetuado um disparo contra o homem, que morreu no local. Após o ocorrido, o autor do disparo fugiu da área.

