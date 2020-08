Desfile de 7 de setembro é cancelado por causa da pandemia da covid-19 – Haverá ato cívico

(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)- A Prefeitura Municipal de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fará, em comemoração ao 7 de setembro, um ato Cívico em alusão a Independência do Brasil. O ato será de 01 a 4 de Setembro em frente à Prefeitura Municipal de Novo Progresso com inicio as 7h30mn , os participantes deverão usar mascaras e obedecer distanciamento de 1,30 metros.

A Secretaria de Educação de Novo Progresso , divulgou por meio de banner a programação comemorativa ao Dia da Independência. Veja , que acontece.

Haverá hasteamento das bandeiras, as atividades serão realizadas em frente a Prefeitura Municipal a partir das 7h30mn.

O prefeito Macarrão (PL) comentou sobre essa a importância desta data. “É de suma importância conscientizar os alunos sobre a valorização do patriotismo, o civismo e o respeito à pátria. O momento cívico é uma oportunidade de reafirmar valores como a ética, o respeito e a cidadania. O culto à bandeira não é apenas uma rotina para cumprir a lei e, sim, uma forma de resgatar os valores cívicos e fazer com que os alunos se tornem cidadãos conscientes da importância de se valorizar a nação. O amor à pátria deve ser revelado no dia a dia e a escola tem papel fundamental nesse processo de educação e conscientização cívica”, afirmou.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

