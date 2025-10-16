Desmanche de celulares roubados é fechado pela PM e suspeito é preso, em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | Ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (15), no bairro Área Verde, em Santarém. Centenas de carcaças de celulares foram encontradas na casa. O responsável pelo desmanche, identificado pelo apelido de “Pikachu”, confessou o crime.

Ele disse ainda que trocava as carcaças e celulares roubados por drogas. Pelo menos 5 aparelhos em perfeito estado estão com registro de roubo. Uma adolescente, namorada dele, também foi apresentada.

A menor está grávida do indivíduo, e mesmo já tendo sido agredida por ele, continua com o elemento. Outros três indivíduos foram levados até a Delegacia, por terem levado aparelhos roubados para “Pikachu” desbloquear. Os suspeitos podem responder por receptação.

Fonte: SOS Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/07:00:00

