Destruição sem limite – IBAMA fiscaliza crimes ambientais com rigor da lei na região

Após destruírem balsas e máquinas usadas para extrair ouro na região, os fiscais ambientais autuam madeireiros prendendo e queimando caminhões, tratores e até serraria.

Fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) atearam fogo em uma serraria que estavam sendo usados para serrar toras de madeira retiradas de forma ilegal da floresta, no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba distante 100 km da cidade de Novo Progresso no sudoeste do Pará.

Leia Também:MMA, ONGs ambientalistas e grande jornal se enfurecem com aprovação das MPs 756/758

Conforme empresário enviou imagens e informações via WhatsApp para redação do Jornal Folha do Progresso, eles estão desde o inicio da semana no distrito, e já aprenderam caminhões, tratores, multaram e nesta quarta-feira(14), após fiscalizarem um empresa madeireira atearam fogo nas máquinas.

A operação é coordenada pela gerente do órgão de Santarém Maria Luiza Gonçalves de Souza (Malú) e conta com agentes ambientais do Ibama, ICMBio, Força Nacional e SEMA/PA.

A Reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve na base de operação do IBAMA de Novo Progresso , mas não encontramos a gerente para entrevista.

A comunidade está apreensiva com atuação dos fiscais naquela região, alegam a falta de documentos de áreas para legalização de projeto de manejo, e culpam os órgãos competentes em emitir as licenças pela lentidão , “elas se emperram nos órgãos públicos e nós somos obrigados muitas vezes a trabalhar na ilegalidade”, argumentou.

Para o empresário responsável, liberdade e ordem legal são interconectadas: se a conexão falha, em vez de tranquilidade protegida, ter-se-á o “vale tudo” da lei da natureza, que gera insegurança, facilita o delito generalizado e solapa a economia: não há investimento, emprego e desenvolvimento com desordem ,lamentam.

Esta não é a primeira vez que fiscais do IBAMA queimam máquinas presas em extração ilegal de madeira, em um caso eles pousaram para fotos e divulgaram nas redes sociais.

Na época o Ibama contou com apoio de militares da Força Nacional, PM do Pará e Exército, e deram nome de “Operação Hiléia Pátria”, para combater o desmatamento ilegal na região.

Veja as Fotos:

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...