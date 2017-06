Detento é flagrado com maconha dentro de cela no presídio de Santarém

Um detento foi flagrado com drogas dentro de uma cela no presídio Silvio Hall de Moura em Santarém, oeste do Pará, na tarde de segunda-feira (12). Segundo informações da polícia, foram encontrados 78 papelotes de maconha. Ainda sedundo a polícia, o detento não quis depor e disse que só falaria em juízo. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil. O detento foi encaminhado para exame de corpo de delito. A droga também foi levada para ser periciada. Um inquérito foi aberto para investigar como se deu a entrada da droga na penitenciária e se há indícios de facilitação por parte de agentes prisionais.

