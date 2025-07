Detento “foi pego no flagra” ao tentar escalar a estrutura da penitenciária – VÍDEO

(Foto: Reprodução) – A Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, viveu momentos de tensão recentemente quando um detento foi surpreendido por um policial penal já no alto da estrutura da unidade prisional.

O homem havia escalado as paredes da penitenciária utilizando os pés para se apoiar entre os vãos estreitos, alcançando a grade metálica que cobre o pátio interno.

Segundo informações, o detento foi flagrado enquanto tentava realizar a ação perigosa. Ao ser abordado pela equipe de segurança, ele alegou estar “consertando uma antena”. No entanto, a justificativa apresentada não convenceu os policiais, que rapidamente o contiveram, impedindo que qualquer incidente mais grave acontecesse.

A ocorrência reforça a atenção que a segurança das penitenciárias deve receber, especialmente quanto a possíveis tentativas de fuga ou comportamentos que coloquem em risco a integridade física dos internos e dos servidores. A reportagem do Tese Jurídica também publicou esta matéria, confirmando os fatos descritos na íntegra.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial da administração da penitenciária sobre o caso, nem informações sobre as medidas disciplinares que serão adotadas contra o detento.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/14:20:39

