Detetive de Nova York grava clipe com rapper e é afastada da polícia

Foto: Reprodução/ YouTube@worldstarhiphop | A detetive Melissa Mercado, que atuava na Divisão de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), foi afastada de suas funções após aparecer em um videoclipe do rapper S-Quire. A gravação, que faz parte da música Doin That , viralizou nas redes sociais, levando à decisão do departamento de remover-la da unidade que investiga crimes sexuais.

No clipe, Melissa aparece usa um fio-dental e realiza movimentos sensuais em um pole dance. O diretor do vídeo, Pitch Perfect, afirmou ao site TMZ que contratou por meio de uma agência de elenco e que não sabia que ela era policial. “Nenhum de nós sabia qual era a sua profissão principal”, justificou.

Repercussão e afastamento

Mesmo sem serem identificados na gravação, os internautas conseguem localizar o perfil do detetive nas redes sociais, o que fez o caso ganhar ainda mais repercussão. O ex-chefe da Divisão de Vítimas Especiais do NYPD, Michael Osgood, criticou a participação do policial no vídeo, afirmando que considera “perturbador” que um investigador de crimes sexuais faz parte de um conteúdo que “degrada as mulheres”.

Além do afastamento da divisão, a Melissa Mercado pode enfrentar avaliações disciplinares dentro do departamento. O policial contratado e advogado Eric Sanders comentou que a conduta dela é “inconsistente com os valores de ser um policial”.

“O trabalho policial é uma profissão nobre e deve ter uma certa aparência”, afirmou Sanders.

O NYPD ainda não divulgou qual será a proteção aplicada ao detetive.

