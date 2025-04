Detran abre 7 mil vagas para tirar carteira de motorista de graça

A seleção será realizada em duas etapas: 3.500 vagas agora e outras 3.500 no segundo semestre. | Reprodução/Agência Brasil

Inscrições começam nesta terça-feira (01) e cobrem todos os custos da habilitação.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abriu inscrições para o programa CNH Social 2025, que oferecerá 7 mil vagas gratuitas para obtenção da carteira de motorista. A iniciativa é voltada para pessoas de baixa renda que não têm condições de arcar com os custos do processo de habilitação.

As inscrições começam nesta terça-feira, 1º de abril, a partir das 12h, e devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do Detran. A seleção será realizada em duas etapas: 3.500 vagas agora e outras 3.500 no segundo semestre.

Para se candidatar ao CNH Social, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

As vagas serão distribuídas nas seguintes modalidades:

Primeira habilitação (categorias A – moto, ou B – carro)

Adição de categoria (para quem já tem CNH e quer incluir moto ou carro)

Mudança de categoria (para categorias D ou E – ônibus, caminhões e carretas)

Além disso, o programa prevê cotas específicas:

5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

13% das vagas são reservadas para egressos do sistema prisional e seus familiares

Os candidatos selecionados terão 100% dos custos pagos pelo Detran, incluindo:

Exames médicos e psicológicos

Aulas teóricas e práticas em autoescolas credenciadas

Taxas de prova teórica e prática

Emissão da CNH definitiva

Os custos do processo, que normalmente variam entre R$ 2.000 e R$ 3.000, serão totalmente subsidiados pelo programa, sem nenhuma cobrança ao participante.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Detran do estado de residência do candidato. É fundamental preencher os dados corretamente, pois a seleção será baseada nas informações fornecidas.

Após o encerramento do prazo de inscrição, a lista dos selecionados será divulgada no site do Detran. Os aprovados deverão seguir os prazos para matrícula, entrega de documentos e início das aulas nas autoescolas parceiras.

Fonte: Agência Brasil

