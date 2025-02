DETRAN abre processo seletivo e paga até R$ 4 mil mensais em 20 cidades do PA

(Foto:Reprodução) – O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN PA) abriu 79 vagas para contratação de pessoal por tempo determinado. O edital nº 001/2025 do processo seletivo DETRAN PA distribuí sua oferta entre 20 municípios.

As oportunidades disponíveis são todas para profissionais de nível médio completo que irão trabalhar em jornadas de seis horas diárias, fechando em 30 horas por semana. A remuneração prevista é de R$ 3.360,91 para Assistente de Trânsito e Agente de Educação de Trânsito.

Já o cargo de Programador conta com pagamento mensal de R$ 4.047,88. Esse cargo, além da escolaridade citada, também exige curso de Programação de Sistema de Computador. Confira mais detalhes sobre o certame em nossa matéria.

Etapas

A primeira etapa do processo seletivo DETRAN PA será a inscrição, que acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2025. A solicitação para participar do certame deverá ser feita pelo site do sistema de seleção do estado, onde também está disponível o edital completo.

Os interessados precisam preencher as informações solicitadas e anexar documentação pessoal, de escolaridade, de experiência profissional e outras listadas no item 2 do edital.

Esses documentos serão utilizados para a segunda fase de classificação, que consistirá numa análise documental e curricular. Serão considerados diploma de ensino médio, certificado de tempo de serviço e cursos de qualificação profissional. A nota mínima para ser considerado apto é 8,5.

A terceira e última etapa prevista pelo processo seletivo DETRAN PA consistirá numa entrevista, com o objetivo de avaliar uma série de habilidades e capacidades dos candidatos, como: comunicação, trabalho em equipe, conhecimento técnico e comprometimento.

Lotações

Saiba onde os aprovados no processo seletivo DETRAN PA irão trabalhar.

Ananindeua;

Altamira;

Barcarena;

Bragança;

Belém;

Canaã dos Carajás;

Capanema;

Castanhal;

Conceição do Araguaia;

Dom Eliseu;

Igarapé-Açu;

Mãe do Rio;

Marabá;

Novo Progresso;

Paragominas;

Redenção;

Rurópolis;

Santa Izabel do Pará;

Soure;

Vigia.

