Detran acumula mais 5 mil CNHs que não foram retiradas por motoristas no Pará

(Foto: Reprodução) – Popularização da CNH Digital e endereços desatualizados dificultam a entrega dos documentos, segundo o órgão.

Em três meses, cerca de 5 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) voltaram para a sede do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em Belém, depois de não serem entregues aos motoristas.

De acordo com o órgão, o principal motivo é a popularização da CNH Digital, que faz com que muitos condutores deixem de retirar a versão impressa. Outra razão é a falta de atualização do endereço cadastrado, o que impede a entrega pelos Correios.

O Detran reforça que, apesar da praticidade do modelo eletrônico, a carteira física segue sendo importante, já que é aceita como documento de identidade em todo o país. Além disso, o acesso à versão digital depende de celular e energia.

O órgão alerta ainda para a necessidade de manter os dados de endereço sempre atualizados, já que eles também são usados para envio de notificações e multas. A atualização pode ser feita gratuitamente por meio de agendamento no Detran ou nos postos de atendimento, mediante apresentação de documento de identificação e novo comprovante de residência.

As CNHs emitidas para condutores de Belém e região metropolitana retornam para a sede do Detran, enquanto as dos demais municípios são enviadas às Ciretrans mais próximas, após três tentativas de entrega pelos Correios.

A consulta sobre a disponibilidade do documento pode ser feita pelo rastreamento no site dos Correios, válido por até três meses. A retirada deve ser feita presencialmente pelo dono, ou por outra pessoa com procuração autenticada em cartório. No caso de parentes próximos, apenas pai, mãe e irmãos com a mesma filiação do titular podem buscar o documento sem procuração.

A diretora de Habilitação de Condutores e Registro de Veículo do Detran, Ana Carolina Sampaio, reforça o alerta para a importância do condutor buscar a Carteira de Habilitação.

“É fundamental que o condutor venha buscar a sua CNH física. A versão digital, apesar de prática, depende de um aparelho eletrônico e de energia para funcionar, e pode não estar disponível em todas as situações. Além disso, quando a CNH não é retirada, o prejuízo também é ambiental, com desperdício de papel. Por isso, reforçamos que o motorista verifique sua situação, mantenha o endereço atualizado e retire o documento assim que ele estiver disponível”, explica.

O Detran reforça que, ao receber o aviso de entrega ou identificar no rastreamento dos Correios que a CNH retornou ao órgão, o condutor deve comparecer o quanto antes à sede ou à Ciretran indicada. Dessa forma, evita transtornos, garante o documento sempre à mão e contribui para reduzir o desperdício de recursos públicos e ambientais provenientes da impressão.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:38:15

