Detran flagra esquema para driblar fiscalização da Lei Seca no Pará

A famosa praia do Atalaia, balneário de Salinópolis, cerca de 200 km de Belém, é um dos destinos mais procurados pelos paraenses durante o verão. Conhecida por permitir acesso de veículos às faixas de areia, a cidade litorânea atrai centenas de visitantes aos finais de semana. Mas, junto com o lazer, surgem também os riscos — principalmente os relacionados ao consumo de álcool ao volante.

O histórico preocupante de motoristas embriagados no retorno da praia, faz o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) intensificar as fiscalizações com a realização da Operação Lei Seca na Rodovia PA-444, com uso do etilômetro (bafômetro) em pontos estratégicos. A medida contribuiu para uma queda significativa nas ocorrências de sinistros que muitas vezes resultaram até em óbito. Mas uma nova prática ilegal surgiu: o uso de “motoristas de passagem”, batizados de coiotes.

O esquema funciona da seguinte forma: motoristas flagrados às margens da rodovia ofereciam serviços momentâneos para dirigir veículos de terceiros, apenas para atravessar a barreira de fiscalização. Logo após cruzarem o ponto do Detran, esses condutores devolviam o volante ao verdadeiro motorista — muitas vezes alcoolizado e claramente incapaz de conduzir com segurança.

Mas, neste final de semana, de 2 e 3 de agosto, a tentativa de burlar a lei não funcionou. Uma equipe do Detran acompanhava discretamente o fluxo de veículos com uso de drone e de câmeras e flagrou a troca de condutores. Os motoristas que pensavam ter enganado a fiscalização foram interceptados mais adiante e submetidos ao teste do etilômetro. Resultado: vários foram autuados por dirigir sob efeito de álcool, e alguns casos foram encaminhados à delegacia por configurarem crime de trânsito.

“O cidadão precisa entender que a Lei Seca salva vidas. Tentar enganar a fiscalização é um ato irresponsável e criminoso. Nossa equipe está treinada, equipada e atenta. A tecnologia e a inteligência estão a serviço da vida”, afirma a diretora geral do Detran-PA, Renata Coelho.

Além da multa pesada, que pode chegar a R$ 2.934,70, o condutor flagrado sob a influência de álcool tem a CNH suspensa por até 12 meses e pode responder criminalmente, com pena de detenção de seis meses a três anos.

“O Detran reforça que seguirá com operações em todo o Pará, especialmente nos principais corredores de tráfego em direção aos balneários paraenses. A recomendação é simples: se beber, não dirija. A vida — sua e dos outros — vale mais”, ressaltou o coordenador de fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

A equipe de fiscalização flagrou quando a condutora desce do veículo e um homem, com camisa de camisa cor de vinho, assume a condução do veículo antes da barreira. A condutora vai para o banco do passageiro.

Depois de ter passado a barreira de fiscalização, a condutora assume novamente a condução do veículo, depois do “atravessador” sair do local.

“Esse outro condutor, de calça jeans e camisa com detalhes preto, também estava na mesma atividade. Os dois saíram do local antes de serem identificados pelas equipes. Após deixar a condução do veículo ele vai para outro veículo que parece estar recebendo o valor pelo serviço”, explicou, Ivan.

A motorista foi abordada e após realizar o teste do etilometro resultou em 0,68mg/l. Ela foi encaminhada à autoridade policial, onde foi presa pelo crime de alcoolemia. O veículo foi liberado para condutor devidamente habilitado após realizar o teste do etilometro e ser constadado que não estava sob a influência de álcool.

O serviço para identificar os condutores que atuam nessa modalidade, de atravessar a barreira, foi realizado durante toda a operação verão. Foram mais de 30 condutores autuados conforme a legislação em vigor após serem flagrados com a troca de condução do veículo.

