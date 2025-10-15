Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Foto:Reprodução | Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025, voltado à contratação temporária de Assistentes de Trânsito. Ao todo, são 110 vagas disponíveis, com salário de R$ 3.360,91 e jornada de 6 horas diárias. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 20 a 21 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.

Áreas e vagas disponíveis

O PSS destina-se ao preenchimento de 110 vagas para o cargo de Assistente de Trânsito, distribuídas conforme as necessidades do Detran-PA. O contratado irá atuar em atividades administrativas e operacionais relacionadas ao trânsito, incluindo:

Atendimento ao público;

Geração de processos relativos à habilitação de condutores e registro de veículos;

Operação de sistemas informatizados integrados ao DENATRAN;

Instrução de processos de complexidade média;

Outras atividades correlatas à área de trânsito.

Requisitos para se candidatar

Para participar do PSS, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter 18 anos ou mais;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

Não ter sanções impeditivas de cargo público;

Estar em pleno exercício dos direitos políticos;

Possuir certificado de conclusão do Ensino Médio;

Ter capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com a função;

Não acumular cargos públicos, exceto em casos de compatibilidade de horários.

O contrato terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração.

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas somente de forma eletrônica, no endereço www.sipros.pa.gov.br, entre 00h01 do dia 20/10/2025 até 23h59 do dia 21/10/2025.

Passo a passo para se candidatar:

Leia atentamente o Edital completo;

Preencha o cadastro eletrônico com CPF, e-mail, dados de contato, escolaridade e experiência profissional;

Anexe toda a documentação comprobatória;

Confirme os dados e finalize a inscrição.

⚠️ Atenção: não será possível complementar documentos após o envio. Erros ou omissões são de responsabilidade do candidato.

Como será o concurso?

O processo seletivo será dividido em três fases:

Inscrição – caráter habilitatório;

Análise documental e curricular – eliminatório e classificatório;

Entrevista pessoal – eliminatório e classificatório, podendo ser presencial ou por videoconferência, a critério da comissão organizadora.

A validade do PSS é de três meses, prorrogável por mais três meses, e os aprovados serão contratados temporariamente pelo período de 12 meses.

Remuneração e benefícios

Salário: R$ 3.360,91;

Jornada: 6 horas diárias;

Contrato: 12 meses, prorrogável;

Local de atuação: unidades do Detran-PA.

Clique e confira o edital do PSS Nº 03/2025.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...