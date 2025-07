Detran realiza ações educativas durante Operação Verão 2025 no Pará

(Foto: Reprodução) – As atividades integram a Operação Verão 2025 e seguem até o encerramento oficial da temporada.

Com foco na conscientização e na prevenção de acidentes, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) intensificou as ações de educação para o trânsito no município de Bragança, no nordeste paraense. No último final de semana as ações se concentram na vila de Ajuruteua, um dos balneários mais visitados pelos paraenses nesta época do ano. As atividades integram a Operação Verão 2025 e seguem até o encerramento oficial da temporada.

A equipe de Educação para o Trânsito do Detran está posicionada em pontos estratégicos, realizando abordagens educativas com motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A atuação acontece em áreas de grande fluxo, como a entrada da cidade, vias de acesso às praias, feiras e, principalmente, na orla de Ajuruteua.

Na vila de Ajuruteua, onde o número de visitantes aumenta significativamente aos fins de semana, a atividade abordou motoristas com orientações sobre condução segura, uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e a importância de não dirigir sob o efeito de álcool, especialmente no retorno das praias.

Além da distribuição de material informativo e orientações verbais, as ações incluem também atividades voltadas ao público infantil. Na orla de Ajuruteua, as crianças participam de brincadeiras educativas, amarelinha temática, jogos de tabuleiro, pintura facial e atividades de colorir com temas relacionados ao trânsito e à cidadania.

Maitê Sena, de 8 anos, foi uma das participantes e demonstrou entusiasmo com a programação. “Eu aprendi que a gente tem que atravessar na faixa e olhar para os dois lados. E também pintei um semáforo!”, contou, orgulhosa, exibindo o desenho que havia acabado de colorir.

As ações também envolvem a abordagem direta a condutores, com foco na prevenção de comportamentos de risco, principalmente no retorno das praias. O agente de educação de trânsito Rodrigo Freitas reforça que ainda são comuns situações que exigem orientação.

“Temos percebido que muita gente esquece de usar o cinto de segurança, transporta crianças sem a cadeirinha adequada e, entre os motociclistas, o uso incorreto do capacete é recorrente”, explicou.

“A gente mostra como usar o capacete do jeito certo, afivelando a jugular, abaixando a viseira, e só libera o condutor depois que ele se adequa. É uma forma prática de garantir que a mensagem seja absorvida”.

Rodrigo também destacou um comportamento positivo observado com frequência: “Na volta da praia, geralmente quem assume o volante são as pessoas que não beberam, muitas vezes as mulheres da família. Isso é muito positivo”, destaca. Segundo ele, outro ponto de atenção é a estrada de acesso à vila. “É um trecho com muitas ondulações, sem acostamento. Reforçamos sempre: não forcem ultrapassagens e mantenham a velocidade compatível com a via”, alerta o agente.

Morador da região, o gerente comercial Fábio Conde aproveitou o dia de sol em Ajuruteua com a família e ressaltou a importância de atitudes responsáveis. “Ajuruteua já é o nosso quintal. Somos da terra e adoramos esse lugar”, afirmou. Apesar de ter consumido bebida alcoólica, ele contou que a família já adotou uma prática segura. “Sempre tem alguém que não bebe para assumir o volante. No nosso caso, é minha companheira. Ela dirige com responsabilidade e leva com a gente o que temos de mais precioso, nossos filhos. Já virou uma tradição entre nós. Acho muito importante esse tipo de conscientização que o Detran está fazendo aqui. Todo mundo ganha com um trânsito mais seguro”.

O militar Erailton Moreira de Araújo, que aproveitava o fim de semana com a família na vila de Bacuriteua, também elogiou a ação. “A praia está excelente, o clima está propício, o atendimento está bom e o trânsito está fluindo dentro das normas. Esse trabalho de orientação na volta pra casa é de grande valia. Às vezes as pessoas bebem, estão cansadas e querem dirigir mesmo assim. Então, é muito importante esse tipo de prevenção. Ficamos felizes com a iniciativa, porque quando o trânsito é mais educado e mais orientado, todo mundo ganha”, destacou.

As ações educativas seguem em Bragança e Ajuruteua até o encerramento da Operação Verão 2025, com o compromisso de continuar promovendo uma cultura de responsabilidade, segurança e valorização da vida nas estradas e balneários do Pará.

