Detran realiza leilão com lances a partir de R$ 50. Veja!

Leilão reúne veículos em Belém, Santarém, Itaituba, Altamira e Marabá e Parauapebas | Agência Pará

Participe do último leilão de veículos do Detran em 2024. Lances a partir de R$ 50. Cadastre-se e saiba mais sobre os veículos disponíveis. Leilão reúne veículos em Belém, Santarém, Itaituba, Altamira e Marabá e Parauapebas.

Os leilões do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) oferecem uma oportunidade única para adquirir veículos a preços competitivos. O objetivo é leiloar veículos que estão há mais de 60 dias nos parques de retenção do órgão e que não tiveram procuração dos proprietários. Esses veículos foram recolhidos por infrações registradas pelos órgãos atuadores, conforme a legislação.

Na próxima sexta-feira, dia 20, o Detran realizará o último leilão de 2024. Os lances iniciais variam de R$ 50 a R$ 12.100,00, abrangendo diferentes tipos de veículos, como veículos pesados, veículos de passeio e motocicletas.

Os interessados em participar deverão realizar cadastro prévio no site www.vipleiloes.com.br, com pelo menos 48 horas de antecedência. Após o cadastro, será gerado um login e senha para acesso e habilitação aos lances online.

Os veículos leiloados estão divididos em três categorias: conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível. A avaliação dos lotes será exclusivamente visual, sendo proibidos manuseio, experimentação ou retirada de peças no local.

Os interessados poderão visitar o parque para avaliar os veículos nos seguintes endereços:

Belém

Período:17 a 19 de dezembro, das 09h às 17h

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº 888, Bairro: São João, Marituba/PA

Santarém

Período:17 a 19 de dezembro, das 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro – Bairro: Salé, Santarém/PA.

Itaituba

Período:17 a 19 de dezembro, das 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros.

Altamira

Período:17 a 19 de Dezembro, das 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões.

Endereço: Rod. Transamazônica, S/N, Bairro: Zona Rural Km 01, Altamira/PA.

Marabá

Período: 17 a 19 de dezembro, das 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA.

Quer saber mais notícias de serviço? Acesse nosso canal no Whatsapp

Parauapebas

Período:17 a 19 de dezembro, das 09h às 17h.

Local: Pátio VIP Leilões

Endereço: Rodovia Rodovia Faruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas/ PA.

Fonte:DOL – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/12/2024/15:27:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...