Detran realiza leilão de veículos e sucatas em Belém, Santarém e região

(Foto:Reprodução) – O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vai realizar, no próximo dia 30, mais um leilão com mais de 300 veículos.

Serão disponibilizados automóveis e motos, classificados entre recuperáveis e destinados à desmontagem, com fabricação entre os anos de 1991 e 2018. As atividades ocorrerão nas cidades de Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas.

O leilão tem como objetivo repassar veículos que estão há mais de 60 dias nos pátios de retenção do Detran. Esses veículos foram encaminhados para leilão porque seus proprietários não procuraram o órgão para regularizar as infrações identificadas durante fiscalizações de trânsito. Por esse motivo, os automóveis são removidos para o pátio conforme os termos da Lei nº 9.503/97, após abordagem.

O grande atrativo dos leilões é a chance de comprar veículos por valores inferiores aos praticados no mercado. Para quem busca economia na hora de adquirir um bem, é possível encontrar unidades em boas condições de conservação. Além disso, os leilões organizados pelo Detran garantem agilidade no processo de pagamento. No próximo evento, marcado para sexta-feira, dia 30, os lances iniciais são de R$ 100.

O leilão acontecerá de forma online, e os interessados devem realizar o cadastro com pelo menos 48 horas de antecedência no site da Vip Leilões , empresa responsável pela realização do evento.

O edital completo, com informações sobre documentação, regras e a relação dos veículos disponíveis, também pode ser acessado no site do Detran. O Detran ressalta que a única maneira de adquirir os veículos do órgão é por meio do processo de leilão.

Quem desejar participar do leilão online poderá conhecer os modelos disponíveis durante o período de visitação pública, que começou nesta segunda-feira, dia 26. Veja os locais e horários:

Belém

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia Alça Viária, Km 01, No. 888, Bairro: São João, Marituba/PA)

Santarém

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rua Santana, No 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de Outubro Bairro: Salé, Santarém/PA)

Itaituba

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros)

Altamira

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões. ( Rod. Transamazônica, S/N, Bairro: Zona Rural Km 01, Liberdade, Altamira/PA.)

Marabá

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix, Marabá/PA)

Parauapebas

Visitação: Nos dias 26, 27, 28 e 29/05/2025, das 09:00h às 17:00h.

Local: Pátio VIP Leilões (Rodovia Rodovia Faruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural, Parauapebas/ PA)

