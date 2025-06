Detran recupera motocicleta roubada em Itaituba (PA)

A imagem em destaque mostra agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) próximos a motocicleta recuperada que tinha registro do roubo. (Foto: Divulgação | Agência Pará).

Ação dos agentes do Detran resultou na recuperação do veículo após patrulhamento e consulta em sistema oficial

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) recuperaram uma motocicleta com registro de roubo e furto no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação foi realizada na tarde desta terça-feira (17), durante ronda ostensiva no bairro Santo Antônio.

A abordagem começou ainda pela manhã, quando a equipe de fiscalização avistou um motociclista trafegando sem capacete pela avenida Manoel Alexandre. Apesar da fuga, os agentes conseguiram anotar a placa do veículo e, ao consultar o sistema, constataram o registro de roubo.

No período da tarde, os agentes retornaram ao local e localizaram a motocicleta estacionada em frente à mesma residência de onde o condutor havia saído. Uma moradora informou que o veículo pertencia a um parente que não estava presente. O veículo foi apreendido e conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde ficará à disposição do verdadeiro proprietário.

O agente de trânsito Oclenio Fernandes destacou a importância da ação. “Fizemos o registro da placa, confirmamos a restrição e seguimos os protocolos de abordagem. Esse trabalho é fundamental para devolver bens aos verdadeiros donos e garantir a segurança da população”, afirmou.

O Detran reforça que intensificou as ações de fiscalização em Itaituba, com o uso de tecnologias para consulta em tempo real, visando combater crimes como roubo e furto de veículos.

