Detran recupera motos roubadas em Castanhal, Viseu e Altamira (PA)

Nos últimos anos, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vem intensificando a fiscalização de veículos com registro de roubo/furto no Sistema de Segurança Pública. Somente na tarde da última sexta-feira (14), três motocicletas foram recuperadas nos municípios de Castanhal, Viseu e Altamira.

O gerente da fiscalização no interior do Estado, Josimar Viana, explica que as equipes do Detran já estão realizando a operação pré-carnaval e, portanto, mais atentas a veículos irregulares, principalmente com suspeita de roubo ou furto. “Nossa meta tem sido identificar cada vez mais esses casos de veículos roubados e devolvê-los aos seus reais proprietários”, explica.

Em Viseu, no nordeste do Estado, a fiscalização ocorria na Vila Açaiteua, quando os agentes abordaram um motociclista. A equipe suspeitou que a moto pudesse conter adulteração no sinal identificador e ao chegar à delegacia para maiores averiguações foi constatado que se tratava de um veículo roubado.

Em Altamira, na região sudoeste, os agentes também faziam fiscalização de rotina quando abordaram uma motocicleta com placa de Ulianópolis. Ao consultarem no sistema da Segup, verificou-se que o veículo havia sido roubado e que estava com o licenciamento em atraso. Em Castanhal, os agentes do Detran recuperaram outra motocicleta com registro de roubo/furto. O veículo foi levado para a delegacia do município para identificação do real proprietário. Nos três casos, os condutores foram autuados e identificados para as autoridades policiais.

